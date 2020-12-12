"Иранскую Джоли" посадили на 10 лет из-за фотографий в Instagram. Активисты просят помощи у настоящей
Они хотят, чтобы звезда начала сбор подписей за освобождение девушки.
Фото © Instagram / sahartabar_official_real
I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020
Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76
Зомби-версия актрисы Анджелины Джоли из Ирана — 19-летняя инстаграм-блогерша Фатима Хишванд, более известная как Сахар Табар — была приговорена к 10 годам лишения свободы за публикацию своего "устрашающе измождённого лица" в соцсети. Однако иранская журналистка Масих Алинеджад решила попытаться изменить ситуацию и обратилась за помощью к настоящей актрисе.
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— Сахар получила 10 лет тюремного заключения за использование макияжа и фотошопа, чтобы превратиться в Анджелину, — рассказала она.
По словам журналистки, девушка была обвинена в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми методами и подталкивании молодёжи к моральному разложению. При этом последний год своей жизни она провела под арестом, где заразилась коронавирусом.
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— Её мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужен ваш голос здесь, помогите нам, — сказала она.
Алинеджад отметила, что в её стране есть "давняя история мучения женщин", поэтому она просит настоящую Джоли инициировать сбор подписей за освобождение Сахар из тюрьмы.
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