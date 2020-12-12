"Иранскую Джоли" посадили на 10 лет из-за фотографий в Instagram. Активисты просят помощи у настоящей

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020

Зомби-версия актрисы Анджелины Джоли из Ирана — 19-летняя инстаграм-блогерша Фатима Хишванд, более известная как Сахар Табар — была приговорена к 10 годам лишения свободы за публикацию своего "устрашающе измождённого лица" в соцсети. Однако иранская журналистка Масих Алинеджад решила попытаться изменить ситуацию и обратилась за помощью к настоящей актрисе.

— Сахар получила 10 лет тюремного заключения за использование макияжа и фотошопа, чтобы превратиться в Анджелину, — рассказала она.

По словам журналистки, девушка была обвинена в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми методами и подталкивании молодёжи к моральному разложению. При этом последний год своей жизни она провела под арестом, где заразилась коронавирусом.

— Её мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужен ваш голос здесь, помогите нам, — сказала она.

Алинеджад отметила, что в её стране есть "давняя история мучения женщин", поэтому она просит настоящую Джоли инициировать сбор подписей за освобождение Сахар из тюрьмы.

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