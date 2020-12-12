Врач назвал условие, при котором коронавирус сокращает продолжительность жизни пациента

Коронавирусная инфекция является серьёзной угрозой для здоровья человека и не проходит бесследно для организма. А при появлении хронических заболеваний она может привести к сокращению продолжительности жизни. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью "Ленте.ру".

— Уменьшение продолжительности жизни будет заметно у пациентов 40–60 лет, многие из которых уверены в своём здоровье, а точнее, просто не знают о болезнях, — сказал он.

По словам врача, коронавирусная инфекция сперва провоцирует воспаление, затем активно откладывается холестерин. Это приводит к тому, что начинается системный склероз сосудов, который влечёт за собой нарушение кровоснабжения органов и снижение их производительности.

Болибок отмечает, что выздоровление от коронавируса может пройти и без таких последствий. Например, среди пациентов, у которых болезнь протекала в лёгкой форме. Однако некоторые из них могут сохраниться у человека на всю жизнь.