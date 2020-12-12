Врач назвал условие, при котором коронавирус сокращает продолжительность жизни пациента
В основном это касается заболевших в возрасте от 40 до 60 лет.
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Коронавирусная инфекция является серьёзной угрозой для здоровья человека и не проходит бесследно для организма. А при появлении хронических заболеваний она может привести к сокращению продолжительности жизни. Об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью "Ленте.ру".
Биолог назвала неожиданное последствие коронавируса. Это касается и тех, кто переболел в лёгкой формеОна подчеркнула, что нужно проводить больше исследований, чтобы понять, что происходит с человеком после выздоровления от CoViD-19.
— Уменьшение продолжительности жизни будет заметно у пациентов 40–60 лет, многие из которых уверены в своём здоровье, а точнее, просто не знают о болезнях, — сказал он.
По словам врача, коронавирусная инфекция сперва провоцирует воспаление, затем активно откладывается холестерин. Это приводит к тому, что начинается системный склероз сосудов, который влечёт за собой нарушение кровоснабжения органов и снижение их производительности.
Врачи перечислили новые необычные симптомы коронавируса у детейПо словам медиков, обычно малыши переносят инфекцию в лёгкой или бессимптомной форме.
Болибок отмечает, что выздоровление от коронавируса может пройти и без таких последствий. Например, среди пациентов, у которых болезнь протекала в лёгкой форме. Однако некоторые из них могут сохраниться у человека на всю жизнь.
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