Вакцина от коронавируса Pfizer одобрена для применения в США
Как заявил президент Трамп, вакцинация жителей страны начнётся уже в ближайшие сутки.
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Управление по надзору за качеством продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о проведении ускоренной процедуры регистрации их вакцины от коронавируса. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Инфекционист объяснил, почему скончались участники испытаний вакцины PfizerПо словам эксперта, от внезапной гибели не застрахован ни один человек, эффективность вакцины может не иметь к этому никакого отношения.
— Это означает, что миллионы особо уязвимых людей начнут получать вакцину в течение нескольких дней, — говорится в публикации.
При этом, хотя официального документа пока нет, президент США Дональд Трамп уже подтвердил информацию о вакцине. Он опубликовал у себя в "Твиттере" обращение к американцам, в котором назвал случившееся "одним из величайших научных достижений в истории" и пообещал, что массовая вакцинация в стране начнётся уже в ближайшие 24 часа.
В Минобороны заявили об информационной кампании против российской вакцины от ковида за границейПредставитель ведомства отметил, что успешный практический опыт показывает эффективность и безопасность препарата.
Ранее Лайф сообщал, что британская AstraZeneca использует один из компонентов российского "Спутника V" для повышения эффективности своей вакцины.
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