Вакцина от коронавируса Pfizer одобрена для применения в США

Управление по надзору за качеством продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о проведении ускоренной процедуры регистрации их вакцины от коронавируса. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

— Это означает, что миллионы особо уязвимых людей начнут получать вакцину в течение нескольких дней, — говорится в публикации.

При этом, хотя официального документа пока нет, президент США Дональд Трамп уже подтвердил информацию о вакцине. Он опубликовал у себя в "Твиттере" обращение к американцам, в котором назвал случившееся "одним из величайших научных достижений в истории" и пообещал, что массовая вакцинация в стране начнётся уже в ближайшие 24 часа.

Ранее Лайф сообщал, что британская AstraZeneca использует один из компонентов российского "Спутника V" для повышения эффективности своей вакцины.