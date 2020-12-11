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Учёные нашли ещё один частый симптом коронавируса. Раньше он считался редким

Помимо него пациенты активно жалуются на головную боль и кашель.

11 декабря 2020, 23:44
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Фото © Pixabay

Группа учёных из Исландии обнаружила новый частый симптом коронавирусной инфекции. Им оказалась миалгия — болевые ощущения в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Результаты их исследования публикует British Medical Journal.

Так, в период с 17 марта по 30 апреля в Исландии зафиксировали 1564 случая заражения коронавирусом. Любопытно, но большая часть пациентов — 55% — жаловалась именно на боли в мышцах и суставах.

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Он также рассказал, какая частота дыхания считается нормой для здорового взрослого человека.

Кроме того, немало пациентов среди симптомов назвали головную боль и кашель. А вот повышенная температура и затруднённое дыхание наблюдались у заболевших гораздо реже, чем того ожидали врачи.

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Это особенно опасно для людей старшего возраста.

Стоит добавить, что большая часть заражённых имела лёгкие симптомы заболевания. Среди самых распространённых учёные также называют потерю обоняния и заложенность носа.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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