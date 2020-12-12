Учёные нашли ещё один частый симптом коронавируса. Раньше он считался редким
Помимо него пациенты активно жалуются на головную боль и кашель.
Группа учёных из Исландии обнаружила новый частый симптом коронавирусной инфекции. Им оказалась миалгия — болевые ощущения в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Результаты их исследования публикует British Medical Journal.
Так, в период с 17 марта по 30 апреля в Исландии зафиксировали 1564 случая заражения коронавирусом. Любопытно, но большая часть пациентов — 55% — жаловалась именно на боли в мышцах и суставах.
Кроме того, немало пациентов среди симптомов назвали головную боль и кашель. А вот повышенная температура и затруднённое дыхание наблюдались у заболевших гораздо реже, чем того ожидали врачи.
Стоит добавить, что большая часть заражённых имела лёгкие симптомы заболевания. Среди самых распространённых учёные также называют потерю обоняния и заложенность носа.
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