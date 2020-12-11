Первый телевизионный секс-просветитель СССР Лев Щеглов умер от коронавируса

Известный врач-психотерапевт, один из ведущих сексологов России, Лев Щеглов, скончался на 75-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила его помощница Мария Громова в официальной группе профессора соцсети "ВКонтакте".

— Лев Моисеевич ушёл... — написала она.

Известно, что диагноз "коронавирус" подтвердился ещё в конце ноября, однако несколько дней назад самочувствие актёра ухудшилось, он был переведён в реанимацию и подключён к аппарату ИВЛ, но это не помогло.

Лев Щеглов был не только доктором медицинских наук, но и пионером сексуального просвещения в СССР и современной России. За его плечами телепроекты "Адамово яблоко", "Откровенно об интимном", "Спросите у доктора Щеглова" и другие программы. Помимо публикаций своих книг он снимался в эпизодических ролях.

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