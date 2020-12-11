Золотой онлайн. Во сколько обойдётся поиск пары на сайте знакомств?

Все условно бесплатные сайты и приложения для знакомств так или иначе подталкивают пользователя к покупке специальных пакетов для продвижения профиля. Чем лучше профиль и чем чаще его видят, тем больше шансов на встречу. Но даже в этом случае найти пару получается далеко не всегда.

Трамплинный премиум

При первой регистрации (или после долгого отсутствия) специальные алгоритмы приложений для знакомств предлагают пользователю активировать премиум или VIP-статус в так называемом пробном формате. Деньги с пользователя за цифровой блоттер не берут, зато дают почувствовать вкус настоящей популярности на сайте знакомств.

Однако механизм подключения премиум-пакета устроен достаточно хитро: в ряде лицензионных соглашений пользователь по умолчанию соглашается продлевать премиум-пакет для максимального доступа и после окончания пробного (льготного) периода может либо отключить, либо оставить услугу. Всё это очень напоминает популярные несколько лет назад платные СМС-подписки, от которых пострадали сотни тысяч абонентов сотовых операторов.

Если анкета в приложении для знакомств есть и вместе с ней есть ощущение, что раз в месяц куда-то пропадает значительная сумма с карты или баланс телефона постоянно уходит в минус, то стоит проверить настройки. Впрочем, если желание знакомиться добровольное, а банковская карта не пуста, шанс найти пару своей мечты всё-таки есть.

Что лучше — Badoo или Tinder?

Несмотря на то что алгоритмы социальных сетей и приложений для знакомств устроены примерно одинаково, стоимость подключения онлайн-пакетов премиум-доступа отличается в разы. Пять крупнейших сайтов для знакомств в России — Tinder, Badoo, Loveplanet, Mamba и Fotostrana — аккумулируют значительную часть аудитории дейтинга. В совокупности у этих сайтов больше ста миллионов пользователей только в России, однако подход к зарабатыванию денег отличается радикально.

Tinder — одно из самых узнаваемых приложений для онлайн-знакомств. Плюсы — понятная механика, система свайпов и приветствий помогает быстро найти пару по выставленным в фильтре интересам.

Минусы — стоимость, большое количество дублирующих друг друга функций. Например, буст для размещения профиля как можно большего количества подходящих людей, отмена лайка и возможность общаться с пользователями из-за рубежа. Если использовать Tinder по максимуму и поставить себе цель найти пару за определённое время, то недельный безлимитный поиск может обойтись в приличную сумму — около 10 тыс. рублей. С учётом того что речь не только о платном доступе за 3150 рублей в месяц, но и о платных бустах, показах, лайках и прочих радостях онлайн-знакомств, то в зависимости от вкусов пользователя и его личных данных бюджет на поиск идеальной пары может оказаться значительно выше.

Badoo — одно из приложений для знакомств с крупнейшей базой клиентских данных. По всему миру этим приложением пользуются почти 500 млн человек. Плюсы — большое количество "живых" анкет, персонализированный поиск и выдача результатов исключительно по геолокации, недорогой порог входа: премиум-статус на месяц стоит 650 рублей, пожизненный премиум — 5,5 тыс.

Минусы — большое количество ботов и нерелевантной выдачи при смене геолокации, мошеннические аккаунты, пользователи без фото либо с фотографиями отвратительного качества, навязчивая таргетированная и сторонняя реклама (приложения для iPhone/Android, биржевые курсы, онлайн-магазины сомнительного происхождения).

Вместе с тем Badoo до сих пор остаётся более доступным приложением для онлайн-знакомств, чем Tinder. Средний чек за неделю поисков второй половины с включённым премиум-пакетом — около 3–4 тыс. рублей.

Ушедшие в небытие

Помимо двух крупнейших площадок для онлайн-знакомств в России работают с десяток сайтов и приложений поменьше. На протяжении нескольких лет подряд в топ-10 приложений для знакомств по России входили такие ресурсы, как Loveplanet, Mamba, My Love, 24 Open и Fotostrana. Экономическая выкладка по знакомствам на этих сайтах выглядит следующим образом.

Loveplanet.ru — 2 тыс. рублей в месяц (250 рублей в неделю). Из приятных бонусов — пробный двухдневный период на VIP-продвижение профиля, безлимитный доступ к большинству опций приложения на это же время и недорогое продвижение анкеты. Минусы — практически полное отсутствие бесплатного общения. Принимать сообщения от пользователей "бесплатные" анкеты могут, а отвечать уже нет.

© Loveplanet.ru

Mamba — 897 рублей за премиум-доступ на 30 дней. Плюсы — бесплатные сообщения можно отправлять и принимать. Минусы — большое количество анкет от представительниц древнейшей профессии и мошенников, рассылающих сомнительные ссылки, не слишком вежливая (но при этом оперативная) техподдержка.

Сервисы MyLove и 24 Open практически братья-близнецы. Плюсы — недорогое продвижение профиля. Минусы — интерфейс, алгоритмы поиска, геолокация. Цены демократичными тоже назвать нельзя: средний пакет премиум-услуг обойдётся в 790 рублей за 25 дней доступа. Топ-подписка к дополнительным сервисам — 3500 рублей.

Fotostrana — один из самых странных сервисов в этом списке. При солидной аудитории в несколько миллионов пользователей это больше социальная сеть, чем приложение для знакомств. Плюсы — огромная, пусть не всегда подходящая аудитория, много дополнительных услуг. Минусы — чудовищно высокий прайс на продвижение анкеты в поиске. Полугодовой абонемент на VIP-статус "Фотостраны" со скидкой 30% стоит 21 тыс. рублей — это в СЕМЬ раз дороже, чем Tinder с точечным поиском.

© Fotostrana.ru

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов пояснил, что рост количества платных функций происходит по множеству причин, среди которых и отсутствие других способов монетизации приложений.

Эпоха "заработаем на рекламе" в Интернете заканчивается, рекламный трафик распределён, поделён и разложен по полочкам, поэтому (не только на сайтах знакомств) и возникают идеи насчёт того, как монетизировать собственные уникальные функции сайта. Если это сейчас уже пошло на всех площадках для знакомств, значит, начинается передел рынка и здесь денег на всех не хватает. Вероятно, совсем скоро можно будет увидеть слияния, поглощения и закрытия некоторых игроков Александр Иванов Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли

Из врача — в онлайн-тренеры

Если жадность онлайн-площадок для вас запредельна, то можно пойти другим путём — нанять дейтинг-тренера. За деньги такой специалист проведёт короткий курс по общению в социальных сетях и на сайтах знакомств, научит привлекать потенциального партнёра, поставит речь и проконсультирует, как произвести впечатление при встрече.

32-летняя Татьяна — дипломированный врач-психотерапевт из Москвы. С 9 до 18 часов девушка работает с тяжёлыми пациентами (например, с людьми, пострадавшими в ДТП, или жертвами насилия), а в остальное время она дейтинг-коуч. По словам Татьяны, в пандемию спрос на знакомства не только не снизился, а, наоборот, возрос. Кому-то, по словам дейтинг-коуча, сложно найти друзей, другие просто хотят сходить на свидание.

Чаще всего, конечно, это запросы на поиск сексуального партнёра, на создание отношений. Заявки я собираю либо через рекламу, либо через те же сайты знакомств. По моим наблюдениям, примерно 80% пользователей сайтов знакомств не умеют завязывать и поддерживать разговор, проявляют агрессию без причины и в целом совершают ошибки, которые обычно ставят крест на дальнейшем общении Татьяна Дейтинг-коуч

В декабре 2020 года цены на помощь профессионального психотерапевта в онлайн-знакомствах дешёвыми назвать нельзя: на составление профиля в приложении для знакомств и сопровождение потребуется примерно 10 тыс. рублей.

Первичная консультация, выявление потребностей — 1500 рублей.

Разбор психотипа личности пользователя и потенциального партнёра — 2000 рублей.

Проработка диалога и анкета — 1500 рублей.

Онлайн-сопровождение на первом свидании — 1500 рублей.

Предложение, по словам Татьяны, актуально лишь на один раз и принцип общения с клиентами тот же, что в кабинете у психолога: не помогло за один раз, заказывай консультацию и приходи снова, пока не будет видно результата. Проблем, по её мнению, много как у мужчин, так и у женщин. Первые практически ничего не знают об орфографии и конструкции предложений, вторые слишком агрессивно настроены и часто заполняют профили так, что кроме посещений страницы никаких действий со стороны мужчин не происходит.

На вопрос о количестве клиентов Татьяна отвечать не стала, однако рассказала, что с помощью консультаций на сайтах знакомств зарабатывает 50–70 тыс. рублей в месяц. Помимо уже описанных выше услуг Татьяна помогает девушкам определять характер и повадки будущего избранника. Эта услуга доступна и для мужчин. Если есть сомнения в чистоте помыслов потенциальной спутницы жизни, психотерапевт поможет прояснить все детали задолго до первого секса.