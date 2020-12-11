На Украине заявили, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса
Киевские власти планируют начать прививать население страны в следующем году.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В России на сегодняшний день нет безопасной вакцины от коронавируса, а её официальная регистрация может состояться лишь в мае 2021 года. Такое мнение в эфире телеканала "Украина" выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
На Украине оценили возможность производства российской вакцины от коронавируса на своей территорииТехнические условия позволяют сделать это.
Он выразил мнение, что заявления главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука о возможности производства российской вакцины на Украине имеют отношение к нацбезопасности Незалежной.
— Потому что сейчас происходит информационно-психологическая атака на президента Украины, правительство, на всё украинское население, — отметил Данилов.
В РФПИ заявили о готовности производить на Украине российскую вакцину от коронавирусаВыпуск готовой формы препарата уже наладила одна из местных фармацевтических компаний.
Он также заявил, что в начале текущего года президенту страны Владимиру Зеленскому сообщали об "очень тяжёлой ситуации с коронавирусом". Уже тогда власти в Киеве начали изучать все компании в мире, которые могут производить вакцину от CoViD-19. Сейчас во всём мире их насчитывается 227.
В России на сегодняшний день безопасной вакцины нет
Он добавил, что вакцинация населения Незалежной запланирована на первый квартал 2021 года.
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