На Украине заявили, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса

В России на сегодняшний день нет безопасной вакцины от коронавируса, а её официальная регистрация может состояться лишь в мае 2021 года. Такое мнение в эфире телеканала "Украина" выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Он выразил мнение, что заявления главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука о возможности производства российской вакцины на Украине имеют отношение к нацбезопасности Незалежной.

— Потому что сейчас происходит информационно-психологическая атака на президента Украины, правительство, на всё украинское население, — отметил Данилов.

Он также заявил, что в начале текущего года президенту страны Владимиру Зеленскому сообщали об "очень тяжёлой ситуации с коронавирусом". Уже тогда власти в Киеве начали изучать все компании в мире, которые могут производить вакцину от CoViD-19. Сейчас во всём мире их насчитывается 227.

В России на сегодняшний день безопасной вакцины нет Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Он добавил, что вакцинация населения Незалежной запланирована на первый квартал 2021 года.