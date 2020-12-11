Число случаев коронавируса в мире превысило 70 миллионов
Наибольшее их количество по-прежнему наблюдается в США.
Фото © EPA / TASS
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире перевалило за 70 миллионов. Такие данные публикует Университет Джонса Хопкинса.
По последним данным онлайн-счётчика, в мире зафиксировано 70 000 538 заболевших коронавирусом. Больше всего таковых в США — 15 746 026 человек.
Уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60% за полтора месяцаПри этом число новых случаев снижается во всех странах.
Следом расположились Индия (9 796 769) и Бразилия (6 781 799). Жертвами коронавируса стали 1 589 964 человека, тогда как число выздоровевших остановилось на отметке 45 066 004.
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