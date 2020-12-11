В ООН заявили, что мир ждёт сильнейший кризис за последние 80 лет
В организации подчёркивают, что страны не сумели скоординированно ответить на удар CoViD-19.
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Последствия пандемии коронавируса могут привести мир к сильнейшей глобальной рецессии за последние 80 лет. Об этом в ходе выступления на форуме Нобелевской премии заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, в мире продолжает расти социальный и экономический ущерб от пандемии, ни одна вакцина не сможет его исправить.
Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растёт уровень крайней бедности и угрозы голода
По его мнению, причиной этому стали уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества, которые лишь сильнее были выявлены во время пандемии. Ответ стран на удар CoViD-19 получился нескоординированным, что необходимо исправить при распределении вакцин, уверен генсек ООН.
"Будет катастрофическим". ООН предупредила о сильнейшем кризисе в 2021 годуА причины этого кроются в нынешнем 2020-м.
— Пандемия стала небывалым кризисом, в котором мир столкнулся с общим врагом. К несчастью, правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу, — добавил Гутерриш.
Он также подчеркнул, что страны, даже города, зачастую лишь конкурировали между собой в вопросах поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников, что привело к хаотичной реакции ряда мировых правительств. По мнению Гутерриша, доступ к вакцине от коронавируса должен стать всеобщим достоянием.
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