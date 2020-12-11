В ООН заявили, что мир ждёт сильнейший кризис за последние 80 лет

Последствия пандемии коронавируса могут привести мир к сильнейшей глобальной рецессии за последние 80 лет. Об этом в ходе выступления на форуме Нобелевской премии заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, в мире продолжает расти социальный и экономический ущерб от пандемии, ни одна вакцина не сможет его исправить.

Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растёт уровень крайней бедности и угрозы голода Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН

По его мнению, причиной этому стали уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества, которые лишь сильнее были выявлены во время пандемии. Ответ стран на удар CoViD-19 получился нескоординированным, что необходимо исправить при распределении вакцин, уверен генсек ООН.

— Пандемия стала небывалым кризисом, в котором мир столкнулся с общим врагом. К несчастью, правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу, — добавил Гутерриш.

Он также подчеркнул, что страны, даже города, зачастую лишь конкурировали между собой в вопросах поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников, что привело к хаотичной реакции ряда мировых правительств. По мнению Гутерриша, доступ к вакцине от коронавируса должен стать всеобщим достоянием.