Главную новогоднюю ёлку России привезли в Кремль — видео

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Главную новогоднюю ёлку России доставили в Московский Кремль. Вскоре она будет установлена на Соборной площади.

За рулём автопоезда, на котором лесная красавица ехала в столицу из Подмосковья, сидел Дед Мороз. Как он рассказал журналистам, переезд прошёл без происшествий, а ёлка была доставлена в целости и сохранности.

Добавим, что высота ёлки составляет 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — примерно 10 метров. Лесной красавице 96 лет, что не очень много по древесным меркам.