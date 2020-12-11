Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Главную новогоднюю ёлку России привезли в Кремль — видео

За рулём автопоезда с лесной красавицей сидел Дед Мороз.

11 декабря 2020, 19:52

Видео © LIFE

Главную новогоднюю ёлку России доставили в Московский Кремль. Вскоре она будет установлена на Соборной площади.

За рулём автопоезда, на котором лесная красавица ехала в столицу из Подмосковья, сидел Дед Мороз. Как он рассказал журналистам, переезд прошёл без происшествий, а ёлка была доставлена в целости и сохранности.

В Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку России — видео

В Подмосковье срубили главную новогоднюю ёлку России — видео

Дерево выбрали из полусотни претенденток.

Добавим, что высота ёлки составляет 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — примерно 10 метров. Лесной красавице 96 лет, что не очень много по древесным меркам.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1