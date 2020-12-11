Уровень смертности от коронавируса в мире вырос на 60% за полтора месяца
При этом число новых случаев снижается во всех странах.
Фото © ЕРА / ТАСС
За последние полтора месяца по всему миру зафиксирован 60%-ный рост числа летальных исходов среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, однако в отдельных регионах эта цифра близка к 100%. Об этом сообщила в ходе трансляции брифинга глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
ВОЗ ужесточила рекомендации по ношению масок. Врачи отнеслись к ним скептическиПредполагается, что защитные средства лучше носить даже на открытом воздухе.
По её словам, именно такая ситуация сложилась сейчас в Европе, хотя она отмечает, что при этом идёт на снижение число новых зарегистрированных случаев коронавируса. Как здесь, так и по всему миру. Специалист уверяет, что во многих местах уже удалось выйти на плато заболеваемости.
— Нам следует продолжать этот курс: соблюдать дистанцию, быть дома, если просят, работать из дома и соблюдать все введённые меры, чтобы быть в безопасности, — сказала она.
В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавирусаУправлять процессом можно только с помощью вакцины, уверен замминистра.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге стартует масштабная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". При этом вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса от новосибирского центра "Вектор" поступила в гражданский оборот.
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