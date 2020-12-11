Натуральное — богатым, с ГМО — бедным. В России может появиться новая маркировка товаров для состоятельных людей

Как сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко, новый законопроект предлагает производство продуктов, к качеству которых будут применяться более жёсткие требования. Компании, выпускающие продукты по стандартам нового закона, не смогут использовать генно-инженерно-модифицированные организмы, ионизирующее излучение, ферментные препараты, пищевые добавки, антибиотики, пестициды, стимуляторы роста животных. На товарах, произведённых по всем нормам, будет стоять специальная маркировка.

По мнению инициаторов, выделение высококачественных продуктов поможет потребителям выбирать экопродукты. Кроме того, по словам Виктории Абрамченко, у российских производителей появится ещё одно конкурентное преимущество за рубежом как у поставщиков надёжной, хорошей продукции. Закон будет регламентировать не только производство, но и хранение, транспортировку, маркировку и реализацию продукции. Вице-премьер считает, что "зелёная продукция" в доле российского экспорта может занять 10–15%.

— Новая маркировка, на мой взгляд, это маркетинговый ход, который больше привязан к экспорту, а не ко внутреннему рынку. Все существующие крупные агрохолдинги вряд ли перейдут на новые стандарты. У нас уже есть супермаркеты разных классов: в одних покупают продукты большинство населения, а в других — только очень состоятельные граждане, и как раз в этих магазинах очень много экотоваров, — отметил управляющий партнёр агентства Agro and Food Communication Илья Березнюк.

Уход в экологичность и натуральность — это большие риски для производителей. Ведь урожай или скот могут пострадать от вредителей, вирусов и прочих внешних факторов. Из-за этого дорожает себестоимость продуктов, а значит, и цены для потребителей будут выше.

— В Америке существует три вида курицы: обычная, как у нас, другая — с меньшим количеством гормонов, третья — абсолютно чистая, у неё своя маркировка, и она стоит безумных денег. На все Штаты "чистой" курицы производится 2–3% от общего объёма. Как это будет в нашей стране, пока говорить сложно. Законопроект ещё не принят, возможно, в нём будут изменения. Но цена будет выше, конечно, — рассказал Илья Березнюк.

Эксперт также подчеркнул, что законопроект предусматривает господдержку для производителей в "зелёном" сегменте. Её размер пока не известен. Но, возможно, если выделяемые суммы будут соизмеримы с затратами аграриев, то большой разницы в ценах на продукты с маркировкой и без неё не возникнет.

По словам технолога пищевой продукции Ивана Рыжкова, современные потребители чаще обращают внимание на цены, а не на маркировку. К тому же большая часть "отличительных наклеек" на продуктах большинству покупателей непонятна.

— Наши соотечественники доверяют ГОСТу. Все остальные маркировки либо им не очень понятны, либо не внушают доверия. Поэтому, если на прилавках будет лежать товар с новой маркировкой по одной цене, а рядом — ГОСТ по другой цене, предпочтение отдадут госстандарту. Особенно если он будет дешевле, чем "экозелёный" без ГМО продукт, — считает Рыжков.

Законопроект по введению новых стандартов производства и новой маркировки продуктов агропромышленного комплекса сейчас внесён в Правительство РФ.