Академик РАН объяснил, какие разговоры увеличивают риск заразиться коронавирусом
По его словам, это актуально и для детей, и для взрослых.
Кашель или чиханье создают более высокие риски передачи частиц коронавируса от одного человека к другому, однако заражение может произойти и в ходе обычного разговора. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов в интервью "Ленте.ру".
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— Чтобы взрослый человек заболел, необходимо около тысячи вирусных частиц. При разговоре или дыхании обычно выделяется не более двухсот, поэтому нужен кашель или чиханье, — сказал он.
При этом он уточнил, что для заражения "ключевым моментом" является не только плотность контакта с заболевшим, но и продолжительность. Соответственно, если это происходит в закрытом помещении и более 15 минут, то риски возрастают. Причём для всех категорий — как для детей, так и для взрослых.
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Горелов также указал на тот факт, что пациенты младшего возраста, как правило, легче переносят коронавирусную инфекцию. В связи с этим они "и вируса выделяют меньше".
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