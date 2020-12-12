Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Россиянам назвали ещё одно неприятное последствие коронавируса

Впрочем, это обратимый процесс, который может занять несколько месяцев.

12 декабря 2020, 00:54

Фото © Pixabay

У переболевших коронавирусом может наблюдаться выпадение волос при тяжёлом течении болезни. Об этом РИА "Новости" рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она напомнила, что выпадать волосы могут из-за ряда причин: стресса, гормональных изменений или различных инфекций.

В том числе коронавирусная инфекция, особенно если она протекает тяжело. При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются, — отметила Пшеничная.

Вирусолог описал способ победы над коронавирусом

Вирусолог описал способ победы над коронавирусом

Ныне существующие препараты, по его словам, тяжелы в применении и обладают изрядной токсичностью.

По словам эксперта, во время болезни волосяные фолликулы переходят в спящее состояние, что и провоцирует чрезмерное выпадение волос. Впрочем, это обратимый процесс, а на восстановление может уйти несколько месяцев. Однако необходимо вести здоровый образ жизни и употреблять богатую микроэлементами и витаминами пищу.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1