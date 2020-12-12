Россиянам назвали ещё одно неприятное последствие коронавируса

У переболевших коронавирусом может наблюдаться выпадение волос при тяжёлом течении болезни. Об этом РИА "Новости" рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она напомнила, что выпадать волосы могут из-за ряда причин: стресса, гормональных изменений или различных инфекций.

— В том числе коронавирусная инфекция, особенно если она протекает тяжело. При заболевании организм бросает все силы на поддержание своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются, — отметила Пшеничная.

По словам эксперта, во время болезни волосяные фолликулы переходят в спящее состояние, что и провоцирует чрезмерное выпадение волос. Впрочем, это обратимый процесс, а на восстановление может уйти несколько месяцев. Однако необходимо вести здоровый образ жизни и употреблять богатую микроэлементами и витаминами пищу.