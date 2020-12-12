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В Европе рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Достичь этого удастся за счёт прорыва в науке и разработке вакцин.

12 декабря 2020, 03:33
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<p>Фото © AP / TASS</p>

Фото © AP / TASS

Пандемия коронавируса может закончиться во втором квартале 2021 года, а чуть позже по ходу года восстановится и мировая экономика. Об этом РИА "Новости" рассказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

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Вирусолог дал прогнозы окончания пандемии коронавируса. Ждать ещё долго

В среднем от одного носителя заражается четыре-пять человек.

Полагаю, что во втором квартале 2021 года [стоит ждать окончания пандемии]. Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернётся в норму в 2021 году, — отметил Якобсен.

При этом быстрее всех восстановится экономика стран Азии, после них курс на нормализацию возьмёт Северная Европа, а уже следом экономика США, Британии и стран Ближнего Востока. По мнению Якобсена, это становится возможным благодаря колоссальному прорыву в науке и разработке вакцин от коронавируса.

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Мегаполисы могут значительно опустеть.

Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии CoViD-19 начнётся производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации, — добавил собеседник агентства.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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