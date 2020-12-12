В Европе рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса может закончиться во втором квартале 2021 года, а чуть позже по ходу года восстановится и мировая экономика. Об этом РИА "Новости" рассказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

— Полагаю, что во втором квартале 2021 года [стоит ждать окончания пандемии]. Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернётся в норму в 2021 году, — отметил Якобсен.

При этом быстрее всех восстановится экономика стран Азии, после них курс на нормализацию возьмёт Северная Европа, а уже следом экономика США, Британии и стран Ближнего Востока. По мнению Якобсена, это становится возможным благодаря колоссальному прорыву в науке и разработке вакцин от коронавируса.

— Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии CoViD-19 начнётся производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации, — добавил собеседник агентства.