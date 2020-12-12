В России за год в восемь раз снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО

Натуральное — богатым, с ГМО — бедным. В России может появиться новая маркировка товаров для состоятельных людей Законопроект о "зелёной продукции" с улучшенными свойствами сейчас разрабатывается. Возможно, в ближайшее время на прилавках супермаркетов появятся продукты без ГМО и антибиотиков, которые будут доступны только состоятельным покупателям.