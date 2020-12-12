В России за год в восемь раз снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО
Это означает, что производители стали более ответственно подходить к соблюдению закона о маркировке таких товаров.
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За текущий год в России в восемь раз уменьшилось число продуктов с нарушением в содержании генно-модифицированных организмов (ГМО). Об этом сообщает Роспотребнадзор.
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— В 2019 году выявлены нарушения в 0,04% проб (генно-модифицированные компоненты составляли более 0,9%, а маркировка отсутствовала). В 2020 году доля таких проб снизилась в восемь раз и составила 0,005%, — говорится в сообщении.
Натуральное — богатым, с ГМО — бедным. В России может появиться новая маркировка товаров для состоятельных людейЗаконопроект о "зелёной продукции" с улучшенными свойствами сейчас разрабатывается. Возможно, в ближайшее время на прилавках супермаркетов появятся продукты без ГМО и антибиотиков, которые будут доступны только состоятельным покупателям.
В ведомстве отмечают, что это может говорить о более ответственном подходе производителей к закону об обязательной маркировке товаров, в которых содержится ГМО. Также указывается, что во всех регионах страны имеются центры гигиены и эпидемиологии, оснащённые высокотехнологичным оборудованием.
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