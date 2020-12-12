Врачи объяснили, чем может быть опасна влажная защитная маска
Тем же, у кого имеются проблемы с лёгкими, рекомендовано покупать более продвинутые варианты.
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Защитная маска становится влажной, если её носить несколько дней, а в таком состоянии она начинает собирать бактерии и вирусы. Об этом РИА "Новости" рассказали опрошенные врачи.
— Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления: покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена, — подчеркнула врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.
Она также заметила, что всем тем, у кого есть проблемы с лёгкими или дыханием, лучше купить более продвинутые варианты масок — с клапаном или фильтром.
Инфекционисты объяснили, почему не нужно носить защитную маску на улице в морозСогреться с помощью неё точно не получится.
Как отметил инфекционист Николай Малышев, влажная маска начинает собирать различные вирусы и бактерии, происходит это в том случае, если человек не меняет её несколько дней или неделю.
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