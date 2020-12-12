Врачи объяснили, чем может быть опасна влажная защитная маска

Защитная маска становится влажной, если её носить несколько дней, а в таком состоянии она начинает собирать бактерии и вирусы. Об этом РИА "Новости" рассказали опрошенные врачи.

— Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления: покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена, — подчеркнула врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.

Она также заметила, что всем тем, у кого есть проблемы с лёгкими или дыханием, лучше купить более продвинутые варианты масок — с клапаном или фильтром.

Как отметил инфекционист Николай Малышев, влажная маска начинает собирать различные вирусы и бактерии, происходит это в том случае, если человек не меняет её несколько дней или неделю.