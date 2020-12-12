С премьеры "Брата" прошло 23 года: как сложилась судьба актёров, сыгравших когда-то культовые роли

Данила Багров / Сергей Бодров — младший

Кадр из фильма "Брат" / Фото со съёмок фильма "Война" © "Кинопоиск"

После выхода "Брата" Бодров стал суперзвездой. В последующие годы он исполнил роли в таких картинах, как "Стрингер", "Брат-2" и "Сёстры", который снял сам. Кроме того, он был ведущим популярного телешоу "Последний герой". Последним фильмом с его участием стала "Война" Алексея Балабанова, которая вышла на экраны в 2002 году. В это же время Бодров снимал свою вторую режиссёрскую работу — "Связной". В сентябре 2002 года вся съёмочная группа, включая актёра, погибла во время схода ледника в Кармадонском ущелье на Кавказе. Бодрову было всего 30.

Виктор Багров / Виктор Сухоруков

Кадр из фильма "Брат" © "Кинопоиск" / Фото © викторсухоруков.рф

На счету Сухорукова — 132 роли, и киллер по кличке Татарин — одна из самых запоминающихся в его карьере. Позже он снялся ещё в двух картинах Балабанова ("Брат-2", "Жмурки"), нескольких нашумевших драмах ("Богиня: Как я полюбила", "Остров", "Овсянки") и множестве сериалов ("Фурцева", "Физрук", "Годунов"). Помимо кино актёр посвящает время театру.

Света / Светлана Письмиченко

Кадр из фильма "Брат" / Фото © "Кинопоиск"

После "Брата" Письмиченко снималась в основном в сериалах ("Убойная сила", "Осторожно, Задов!", "Следователь Тихонов"). В 2008 году она приняла участие в фильме Балабанова "Морфий" по мотивам произведений Михаила Булгакова. Но главной в её карьере стала роль Нюши — героини мультсериала "Смешарики", которую она озвучивает с 2004 года.

Кэт / Мария Жукова (Милютина)

Кадр из фильма "Брат" / Фото © "Кинопоиск"

Исполнительница роли Кэт за всю жизнь снялась всего в трёх фильмах, и "Брат" стал последним. Затем она приняла участие в нескольких сериалах ("Светские хроники", "Затмение", "Троцкий"). С 2017 года о карьере актрисы ничего не слышно.

Немец / Юрий Кузнецов

Кадр из фильма "Брат" / Фото © "Кинопоиск"

Кузнецов навсегда запомнится российским телезрителям ролью милицейского начальника Мухомора в сериале "Улицы разбитых фонарей", первый сезон которого вышел в том же 1997 году, что и "Брат". Сериальная карьера продолжилась такими работами, как "Опера", "Студенты", "Обнимая небо" и "Оптимисты". Но в фильмографии актёра есть и другие роли: например, он сыграл Малюту Скуратова в "Царе" Павла Лунгина.

Круглый / Сергей Мурзин

Кадр из фильма "Брат" / Фото © "Кинопоиск"

После роли главаря бандитов Круглого в "Брате" карьера Мурзина пошла в гору. На его счету — сериалы "Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "СашаТаня", а также фильмы — "Бедный, бедный Павел", "Generation П", "Левиафан" и другие.

Нервный бандит / Анатолий Журавлёв

Кадр из фильма "Брат" © "Кинопоиск" / Фото © анатолийжуравлев.рф

Журавлёв уже был известен российскому зрителю по фильму "Всё будет хорошо". В "Брате" он исполнил эпизодическую, но яркую роль нервного бандита. А дальше были "Бедная Саша", "Жмурки" и целая вереница сериалов ("Палач", "Бывшие", "Жуки").

Звукорежиссёр Стёпа / Андрей Федорцов

Кадр из фильма "Брат" / Фото © "Кинопоиск"

В 2000-х Федорцов вошёл в золотой актёрский состав сериала "Убойная сила", исполнив роль Васи Рогова. Всего на счету заслуженного артиста России — 89 ролей в кино и на телевидении. Кроме того, с 2008 года он является соведущим телепередачи об автомобилях "Главная дорога".

Хозяин квартиры / Андрей Краско

Кадр из фильма "Брат" / Фото © "Кинопоиск"

Краско начал сниматься в кино с 1979 года, но в "Брате" ему досталась эпизодическая роль хозяина квартиры, в которой спрятались бандиты. Массовому зрителю он известен в основном по многочисленным сериалам ("Агент национальной безопасности", "Убойная сила", "Участок"). Но он мог похвастаться и участием в таких картинах, как "Блокпост", "Сёстры", "72 метра", "Олигарх", "Копейка"", "Турецкий гамбит" и "9-я рота". В 2006 году актёр скончался в возрасте 48 лет.

Вячеслав Бутусов / Вячеслав Бутусов

Кадр из фильма "Брат" © "Кинопоиск" / Фото © butusov.ru

В "Брате" лидер группы "Наутилус Помпилиус", от которой фанатеет главный герой фильма, сыграл самого себя. Популярность его музыки уже пошла было на спад, но обрела второе дыхание с выходом картины. Позже Бутусов распустит группу и займётся сольным творчеством — впрочем, ничуть не менее успешным.