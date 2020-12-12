Восьмилетняя дочь Бейонсе и Jay-Z получила первую номинацию на "Грэмми"
Девочка приняла участие в записи песни вместе со знаменитой мамой и ещё двумя исполнителями.
Дочь певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z Блю Айви Картер получила свою первую номинацию на премию "Грэмми". Об этом свидетельствует обновлённый список претендентов на награду.
Восьмилетняя Блю Айви приняла участие в записи песни Brown Skin Girl вместе с Wizkid, Saint Jhn и своей знаменитой мамой. Композиция стала саундтреком к фильму "Король Лев" 2019 года, а видео к ней теперь претендует на звание клипа года по версии "Грэмми".
В этой номинации за статуэтку также поборются Гарри Стайлз с клипом на песню Adore You, Future и Дрейк с Life is Good, Андерсон Пак с треком Lockdown и Woodkid с видео на композицию Goliath.
63-я церемония вручения "Грэмми" пройдёт 31 января, вести её будет южноафриканский комик и актёр Тревор Ноа.
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