Дочь Мадонны, пугавшая публику растительностью на теле, снялась в такой позе, что ей простили всё
Девушка примеряет на себя разные образы.
Дочь поп-дивы Лурдес Леон не раз оказывалась в центре внимания из-за своих эпатажных образов. Девушка смело демонстрировала растительность на теле: появлялась с небритыми подмышками в рекламе Vogue и дефилировала по подиуму с ногами в их естественном виде.
Однако на этот раз 24-летняя звёздная наследница поразила фанатов кое-чем другим. Девушка приняла участие в откровенной фотосессии в рамках рекламы нижнего белья, когда культовый бренд 2000-х годов Juicy Couture объединился с брендом Parade.
На кадрах Лурдес предстала с контрастным макияжем и волосами, собранными в высокий хвост. Девушка позировала в нижнем белье, выбрав пикантный ракурс, при котором можно было оценить её соблазнительные формы. Всё выглядело гламурно, сексуально и заставляло забыть про её прошлые экстравагантные образы.
Фото © Instagram / lourdesleon.ciccone
Лурдес — старшая дочь Мадонны, которую певица родила от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона. Девушка выступает за права женщин, принятие себя и разрушение стереотипов. И, судя по комментариям пользователей, они готовы восхищаться моделью в любом виде.
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