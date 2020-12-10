Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Дочь Мадонны, пугавшая публику растительностью на теле, снялась в такой позе, что ей простили всё

Девушка примеряет на себя разные образы.

10 декабря 2020, 07:44

Фото © Instagram / juicycouture

Дочь поп-дивы Лурдес Леон не раз оказывалась в центре внимания из-за своих эпатажных образов. Девушка смело демонстрировала растительность на теле: появлялась с небритыми подмышками в рекламе Vogue и дефилировала по подиуму с ногами в их естественном виде.

Фото © Instagram / juicycouture

Фото © Instagram / juicycouture

Однако на этот раз 24-летняя звёздная наследница поразила фанатов кое-чем другим. Девушка приняла участие в откровенной фотосессии в рамках рекламы нижнего белья, когда культовый бренд 2000-х годов Juicy Couture объединился с брендом Parade.

Фото © Instagram / juicycouture

Фото © Instagram / juicycouture

На кадрах Лурдес предстала с контрастным макияжем и волосами, собранными в высокий хвост. Девушка позировала в нижнем белье, выбрав пикантный ракурс, при котором можно было оценить её соблазнительные формы. Всё выглядело гламурно, сексуально и заставляло забыть про её прошлые экстравагантные образы.

Фото © Instagram / lourdesleon.ciccone

Фото © Instagram / lourdesleon.ciccone

Лурдес — старшая дочь Мадонны, которую певица родила от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона. Девушка выступает за права женщин, принятие себя и разрушение стереотипов. И, судя по комментариям пользователей, они готовы восхищаться моделью в любом виде.

Великолепна, как и её мама

Из комментариев

Это очень горячо

Из комментариев

Кафельникова заставила фанатов онеметь от шока, показав на камеру обнажённую грудь

Кафельникова заставила фанатов онеметь от шока, показав на камеру обнажённую грудь

Девушка приняла участие в очередной провокационной фотосессии.
Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Выбор редакции

В США перепутали Мадонну с Марадоной, и соцсети заполнились скорбящими по певице

26 ноября, 15:05

Модель забыла про все рамки приличия, надев прозрачное бельё для памятного фото из Парижа

сегодня в 08:00

"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом

сегодня в 12:01

Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака

сегодня в 12:14

Дальнобойщик показал шокирующее фото, что происходит с лобовым стеклом, если в него врезается птица

сегодня в 12:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1