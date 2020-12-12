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Принял эстафету от Басты и Кипелова. Niletto устроил масштабный концерт в московском ресторане — видео

Заведению грозит штраф до 300 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 дней.

12 декабря 2020, 13:15

Видео © Соцсети

Баста и Кипелов "передали эстафету" российскому музыканту Niletto — артист собрал полный зал в столичном Bla Bla Bar. Ресторан могут оштрафовать или закрыть на срок до 90 суток. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале оперштаба Москвы.

Большинство фанатов Данила Прыткова (настоящее имя исполнителя) во время его концерта напрочь забыли как про маски, так и про социальную дистанцию.

Украинская певица решила отказаться от концертов в РФ, чтобы направить россиян на "путь истинный"

Украинская певица решила отказаться от концертов в РФ, чтобы направить россиян на "путь истинный"

Она назвала лицемерами артистов, рассматривающих музыку вне политики.

Ранее Роспотребнадзор пообещал и дальше штрафовать и наказывать организаторов концертов, на которых не соблюдаются меры безопасности в условиях пандемии.

Напомним, жители Санкт-Петербурга раскритиковали Басту за концерты, которые прошли в конце ноября в Ледовом дворце. В Роспотребнадзоре установили факты нарушений на мероприятиях и приостановили работу Ледового дворца. В пресс-службе рэпера все обвинения в нарушении санитарных требований отвергли. Суд оштрафовал организаторов шоу почти на полмиллиона рублей.

Роспотребнадзор оказался недоволен. В Москве опечатали Adrenaline Stadium после концерта Кипелова

Роспотребнадзор оказался недоволен. В Москве опечатали Adrenaline Stadium после концерта Кипелова

Иронично, что на самом мероприятии солист группы выразил надежду, что надзорное ведомство "будет довольно".
Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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