Принял эстафету от Басты и Кипелова. Niletto устроил масштабный концерт в московском ресторане — видео

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Баста и Кипелов "передали эстафету" российскому музыканту Niletto — артист собрал полный зал в столичном Bla Bla Bar. Ресторан могут оштрафовать или закрыть на срок до 90 суток. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале оперштаба Москвы.

Большинство фанатов Данила Прыткова (настоящее имя исполнителя) во время его концерта напрочь забыли как про маски, так и про социальную дистанцию.

Ранее Роспотребнадзор пообещал и дальше штрафовать и наказывать организаторов концертов, на которых не соблюдаются меры безопасности в условиях пандемии.

Напомним, жители Санкт-Петербурга раскритиковали Басту за концерты, которые прошли в конце ноября в Ледовом дворце. В Роспотребнадзоре установили факты нарушений на мероприятиях и приостановили работу Ледового дворца. В пресс-службе рэпера все обвинения в нарушении санитарных требований отвергли. Суд оштрафовал организаторов шоу почти на полмиллиона рублей.