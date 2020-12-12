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Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"

Их полёт прошёл успешно и в штатном режиме.

12 декабря 2020, 12:39

Видео © Минобороны РФ

В рамках плановых мероприятий российские военные запустили четыре баллистические ракеты "Булава" с ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Владимир Мономах", относящегося к Тихоокеанскому флоту. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Полёт ракет прошёл в штатном режиме, они были запущены из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

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Ранее Лайф писал, что головной фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" успешно запустил гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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