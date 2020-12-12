На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
"Сходку" провели у торгового центра.
Полиция Бийска проверяет информацию о массовой драке между подростками, которая произошла накануне. Видео инцидента появилось в соцсетях ночью.
Как сообщают местные СМИ, конфликт начался на "модной" почве: одной группе подростков не понравилось то, как были одеты другие. В результате началась потасовка, в ходе которой пострадало несколько школьников. Одному из них досталось сильнее всего — у парня травмы головы, сломан нос и отбиты почки.
"С ноги ей!". В Приморье школьницы избили одноклассницу и сняли это на видеоПолиция уже нашла всех участников драки.
Местные жители в соцсетях отмечали, что торговый центр "Ривьера", возле которого произошла драка, стал практически единственным местом скопления молодёжи. По словам горожан, толпы подростков нередко "зависают" на фуд-корте, а иногда даже в неадекватном состоянии.
Как передаёт ТАСС, в полиции добавили, что инцидент не носил массовый характер. По словам правоохранителей, конфликт произошёл между двумя парнями, а всего в драке участвовало четыре человека, остальные наблюдали.
Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске группа молодых людей, среди которых трое несовершеннолетних, жестоко избила женщину-таксиста.
Лента новостей
Выбор редакции
В Тольятти детский турнир по хоккею завершился ледовым побоищем — видео
"Что она спит? Давай вставай!" Подростки из Тульской области избили одноклассницу и сняли это на видео
Первая кровь "Русских витязей". Как пилотажная группа потеряла лучших лётчиков за один полёт
Украинская оппозиция обвинила власти в "шизофрении" из-за ситуации с показом российского мультика
В США около 300 тысяч человек заразились коронавирусом из-за медицинской конференции
Комментариев: 0