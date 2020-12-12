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На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео

"Сходку" провели у торгового центра.

12 декабря 2020, 12:24
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Полиция Бийска проверяет информацию о массовой драке между подростками, которая произошла накануне. Видео инцидента появилось в соцсетях ночью.

Как сообщают местные СМИ, конфликт начался на "модной" почве: одной группе подростков не понравилось то, как были одеты другие. В результате началась потасовка, в ходе которой пострадало несколько школьников. Одному из них досталось сильнее всего — у парня травмы головы, сломан нос и отбиты почки.

"С ноги ей!". В Приморье школьницы избили одноклассницу и сняли это на видео

"С ноги ей!". В Приморье школьницы избили одноклассницу и сняли это на видео

Полиция уже нашла всех участников драки.

Местные жители в соцсетях отмечали, что торговый центр "Ривьера", возле которого произошла драка, стал практически единственным местом скопления молодёжи. По словам горожан, толпы подростков нередко "зависают" на фуд-корте, а иногда даже в неадекватном состоянии.

Как передаёт ТАСС, в полиции добавили, что инцидент не носил массовый характер. По словам правоохранителей, конфликт произошёл между двумя парнями, а всего в драке участвовало четыре человека, остальные наблюдали.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске группа молодых людей, среди которых трое несовершеннолетних, жестоко избила женщину-таксиста.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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