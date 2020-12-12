Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
В нём преступник, вопреки надеждам следователей, не указал своего имени.
Группа специалистов смогла расшифровать одно из сообщений серийного убийцы Зодиака, которое он отправил в американскую газету San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года. Об этом сообщает само издание.
#ZodiacKiller's encrypted letter deciphered after 51 years: "I hope you are having lots of fun in trying to catch me" - SF Chronicle. pic.twitter.com/Y61yHRjJpm— The Modern Times of Long Beach (@ModernTimesLB) December 11, 2020
Отмечается, что над раскрытием содержимого послания, которое получило название "Шифр 340" по количеству символов, работали три специалиста: американский разработчик программного обеспечения Дэвид Оранчак, программист из Бельгии Ярл ван Эйке и австралийский математик Сэм Блейк.
Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать. В телешоу, где говорилось обо мне, был не я. Я не боюсь газовой камеры, потому что с её помощью окажусь в раю ещё скорее, ведь теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня, в то время как у других не будет ничего, когда они попадут в рай, поэтому они и боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю, что моя новая жизнь будет лёгкой в райской смерти.
Расшифрованный текст послания
Зодиак не раскрыл своё имя в сообщении, вопреки надеждам правоохранителей. Следствие по делу серийного убийцы продолжается.
— ФБР в курсе, что криптограмма, приписываемая убийце Зодиаку, недавно была расшифрована частными лицами. По причине продолжения расследования и из уважения к жертвам и их семьям мы не будем давать дальнейших комментариев, — отметили в подразделении ФБР в городе Сан-Франциско.
Уточняется, что данное послание стало вторым расшифрованным сообщением Зодиака. Текст первой криптограммы под названием "Шифр 408" смог разобрать учитель из калифорнийского города Салинас вместе с женой. В этом сообщении преступник сообщил, что ему нравится убивать, потому что "это так весело".
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Серийный убийца, известный под псевдонимом Зодиак, орудовал в штате Калифорния в 1960-х годах. Правоохранители связывают его с пятью смертями, хотя сам злоумышленник утверждал о как минимум 37 жертвах. Его личность до сих пор не установлена. Зодиак писал письма, в том числе зашифрованные, в газеты и полицию и хвастался преступлениями.
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