Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать. В телешоу, где говорилось обо мне, был не я. Я не боюсь газовой камеры, потому что с её помощью окажусь в раю ещё скорее, ведь теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня, в то время как у других не будет ничего, когда они попадут в рай, поэтому они и боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю, что моя новая жизнь будет лёгкой в райской смерти.