Пьяный житель Екатеринбурга сломал нос женщине-врачу, приехавшей на вызов к ребёнку

Пьяный житель Екатеринбурга жестоко избил женщину-врача детской поликлиники, которая приехала на вызов в жилой дом. Об этом Лайфу сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

У пострадавшей оказался сломан нос. По предварительным данным, медик случайно постучала не в ту квартиру, перепутав двери. К ней вышел нетрезвый мужчина, недовольный тем, что его побеспокоили. Он набросился на женщину и сильно избил. Соседи вызвали наряд, буйного екатеринбуржца отвезли в отдел полиции.

Правоохранителями против местного жителя был составлен административный протокол за хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ "Причинение лёгкого вреда здоровью". Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, проводится доследственная проверка. Отметим, что ранее избивший врача мужчина уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее в Санкт-Петербурге 21-летний молодой человек жестоко избил свою бывшую девушку и её 65-летнюю мать, которая впала в кому.