Михалков — о Гафте: Валя незаменим

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Валентина Гафта. Михалков отметил его чистоту, наивность и искренний взгляд на жизнь и объяснил, почему сейчас таких актёров нет.

— Я никогда не понимал, как, живя в мире богемы, актёрской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность. Как можно при такой быстроте ума, беспощадном остром языке и бескомпромиссности не охладеть душой, не стать всезнающим циником, не потерять искреннего, открытого и даже беззащитного взгляда на жизнь и на людей, — сказал Михалков в беседе с Лайфом.

По его словам, сейчас многие артисты гонятся за славой и хайпом, а желание попасть в тренды не позволяет им раскрыть душу. Михалков также добавил, что в последнее время нечасто виделся с Гафтом, но одно осознание того, что актёр жив, "давало какое-то совершенно необъяснимое ощущение внутреннего спокойствия и радости".

— Да, наверное, в глобальном смысле справедливо утверждать, что незаменимых нет, но лично для меня это неправда. Валя Гафт незаменим, — подчеркнул режиссёр.

Напомним, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался сегодня утром в возрасте 85 лет. Как сообщила его вдова, актёр ранее перенёс инсульт. Прощание с ним пройдёт во вторник в театре "Современник".