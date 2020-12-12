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Названы самые вредные блюда на новогоднем столе россиян

В ночь на 1 января от них лучше отказаться.

12 декабря 2020, 10:38
<p>Фото © Мария Деркунская / ТАСС</p>

Фото © Мария Деркунская / ТАСС

Лёгкие закуски и минимум сложных для переваривания продуктов помогут вашему желудку комфортнее перенести новогоднее застолье. Об этом в беседе с RT рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

По её словам, вредны блюда, которые содержат большое количество майонеза. Переизбыток сыра и орехов также крайне нежелателен, поскольку организму это сложно переваривать. Врач добавила, что обильное переедание "никогда ни к чему хорошему не приводит", так что стоит сформировать более "лёгкий" стол закусок.

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Лайф составил рейтинг продуктовых корзин в популярных торговых сетях. Цены выросли везде.

Диетолог также отметила, что люди начинают есть после 12 ночи и либо вообще не двигаются, либо очень мало. Это тоже нужно учитывать при выборе блюд на новогодний стол.

Гораздо лучше, если вы эти салаты с майонезом и утку, курицу или индейку, запечённую в духовке, сделаете не в новогоднюю ночь, а 1 января. Это будет более полезно и более безопасно. На самом деле, когда вы съедаете минимальное количество — два кусочка или один бутерброд, — это терпимо, но просто надо понимать, что мы начинаем есть после 12 ночи и совершенно не двигаемся

Ирина Бережная

Гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук

Ранее Лайф писал о продуктах, отказ от которых поможет сэкономить на новогоднем столе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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