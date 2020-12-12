Названы самые вредные блюда на новогоднем столе россиян

Гораздо лучше, если вы эти салаты с майонезом и утку, курицу или индейку, запечённую в духовке, сделаете не в новогоднюю ночь, а 1 января. Это будет более полезно и более безопасно. На самом деле, когда вы съедаете минимальное количество — два кусочка или один бутерброд, — это терпимо, но просто надо понимать, что мы начинаем есть после 12 ночи и совершенно не двигаемся

Ирина Бережная Гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук