Москвичам пообещали бесплатные парковки в новогодние каникулы

Как и в другие праздничные дни, в новогодние выходные с 1 по 9 января все столичные парковки станут бесплатными. Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

— Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах, чтобы не создавать аварийных опасных ситуаций, — подчеркнул глава департамента Максим Ликсутов.

Отметим, что платными останутся только плоскостные парковки со шлагбаумами. В праздничные дни они будут работать в обычном режиме по установленным тарифам.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю и рождественскую ночи из-за роста заболеваемости коронавирусом не будут работать наземный общественный транспорт и метрополитен.