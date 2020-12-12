Москвичам пообещали бесплатные парковки в новогодние каникулы
Исключением станут лишь плоскостные, что огорожены шлагбаумами. Они будут работать по тарифам в обычном режиме.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Как и в другие праздничные дни, в новогодние выходные с 1 по 9 января все столичные парковки станут бесплатными. Об этом заявили в Дептрансе Москвы.
— Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах, чтобы не создавать аварийных опасных ситуаций, — подчеркнул глава департамента Максим Ликсутов.
Отметим, что платными останутся только плоскостные парковки со шлагбаумами. В праздничные дни они будут работать в обычном режиме по установленным тарифам.
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