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Москвичам пообещали бесплатные парковки в новогодние каникулы

Исключением станут лишь плоскостные, что огорожены шлагбаумами. Они будут работать по тарифам в обычном режиме.

12 декабря 2020, 10:08
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Как и в другие праздничные дни, в новогодние выходные с 1 по 9 января все столичные парковки станут бесплатными. Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах, чтобы не создавать аварийных опасных ситуаций, — подчеркнул глава департамента Максим Ликсутов.

Отметим, что платными останутся только плоскостные парковки со шлагбаумами. В праздничные дни они будут работать в обычном режиме по установленным тарифам.

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Идея украсить транспорт пришла его водителю.

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге в новогоднюю и рождественскую ночи из-за роста заболеваемости коронавирусом не будут работать наземный общественный транспорт и метрополитен.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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