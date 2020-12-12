МИД РФ пригрозил ответом на новые санкции Великобритании
Во внешнеполитическом ведомстве указали на конфронтационный курс Лондона в отношении Москвы.
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
В Москве считают безосновательными введённые Лондоном санкции против трёх граждан РФ по обвинению в якобы нарушении прав человека в Чечне и оставляют за собой право на ответные меры. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
— Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учётом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер, — заявила дипломат.
В Госдуме объяснили, зачем Вашингтон ввёл санкции против РоссииВ нижней палате парламента уверены, что при необходимости "будут изобретены новые" ограничения.
Захарова отметила, что Москва рассматривает "это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России".
Захарова: Американские санкции в адрес России — это неуклюжий пиар-ходОна отметила, что фантазии авторов ограничений не занимать.
Ранее Лайф уже писал, что Соединённые Штаты и Великобритания ввели новые санкции против России. В них фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чечне.
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