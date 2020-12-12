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МИД РФ пригрозил ответом на новые санкции Великобритании

Во внешнеполитическом ведомстве указали на конфронтационный курс Лондона в отношении Москвы.

12 декабря 2020, 09:58
<p>Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС</p>

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве считают безосновательными введённые Лондоном санкции против трёх граждан РФ по обвинению в якобы нарушении прав человека в Чечне и оставляют за собой право на ответные меры. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учётом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер, — заявила дипломат.

В Госдуме объяснили, зачем Вашингтон ввёл санкции против России

В Госдуме объяснили, зачем Вашингтон ввёл санкции против России

В нижней палате парламента уверены, что при необходимости "будут изобретены новые" ограничения.

Захарова отметила, что Москва рассматривает "это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России".

Захарова: Американские санкции в адрес России — это неуклюжий пиар-ход

Захарова: Американские санкции в адрес России — это неуклюжий пиар-ход

Она отметила, что фантазии авторов ограничений не занимать.

Ранее Лайф уже писал, что Соединённые Штаты и Великобритания ввели новые санкции против России. В них фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чечне.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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