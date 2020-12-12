МИД РФ пригрозил ответом на новые санкции Великобритании

В Москве считают безосновательными введённые Лондоном санкции против трёх граждан РФ по обвинению в якобы нарушении прав человека в Чечне и оставляют за собой право на ответные меры. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

— Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразится на российско-британских межгосударственных отношениях. С учётом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер, — заявила дипломат.

Захарова отметила, что Москва рассматривает "это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России".

Ранее Лайф уже писал, что Соединённые Штаты и Великобритания ввели новые санкции против России. В них фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чечне.