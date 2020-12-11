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В Госдуме объяснили, зачем Вашингтон ввёл санкции против России

В нижней палате парламента уверены, что при необходимости "будут изобретены новые" ограничения.

11 декабря 2020, 23:01
<p>Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС</p>

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Санкционная политика США в отношении России продолжится вне зависимости от того, кто занимает Белый дом, поскольку Вашингтон использует этот механизм в целях пропаганды и придерживается его "достаточно твёрдо". Поэтому новые антироссийские ограничения были ожидаемы. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Захарова: Американские санкции в адрес России — это неуклюжий пиар-ход

Захарова: Американские санкции в адрес России — это неуклюжий пиар-ход

Она отметила, что фантазии авторов ограничений не занимать.

Ничего другого за этим не стоит. Сегодня [санкции] вводятся в отношении отдельного региона, завтра информационная война потребует дальнейшей подпитки. Будут изобретены новые санкции, — заявил он в интервью RT.

Напомним, Соединённые Штаты и Великобритания ввели новые санкции против России, в которых фигурирует несколько человек и организаций, имеющих отношение к Чечне. В свою очередь глава республики Рамзан Кадыров назвал это дебилизмом и предупредил, что санкции ещё аукнутся Вашингтону.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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