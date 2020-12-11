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Россия расширила санкционный список против Украины. Теперь там 849 человек

Документ вступил в силу в день опубликования — 11 декабря.

11 декабря 2020, 22:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство России расширило санкционный список против Украины. В новой редакции ограничительные экономические меры вводятся против 849 человек. Документ опубликован на портале правовой информации.

Стоит отметить, что в первоначальном варианте списка, который был опубликован в 2018 году, значилось 322 фамилии. Добавим, что в нынешнюю версию списка вошёл ряд видных политических деятелей Незалежной, среди которых спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук и другие лица.

"Деструктивные и безосновательные". Посол РФ в США заявил, что новые санкции против России не выдерживают критики

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Москва, по его словам, выступает за возвращение к нормальным межгосударственным отношениям.

Документ был опубликован 11 декабря и в тот же день вступил в силу.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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