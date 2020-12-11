В Петербурге проститутки-трансгендеры избили клиента, который назвал их мужчинами и отказался платить

Житель Санкт-Петербурга по имени Максим познакомился с двумя девушками для плотских утех за деньги в своей арендованной квартире. Когда же утром выяснилось, что его новые знакомые — трансгендеры, он назвал их мужчинами и отказался платить за "неоказанную услугу", однако те оказались не робкого десятка и силой забрали всё, что смогли найти. Об этом сообщает "Фонтанка".

— Максим заявил, что его избили, забрали мобильный телефон и выставили из им же арендованной посуточно квартиры, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские заставили девушек открыть дверь в квартиру, а затем их вместе с новым знакомым увезли для разбирательства в отделение. При этом уже позже выяснилось, что задержанные "проститутки" — известные в узких кругах порнозвёзды Екатерина и Алиса. Их ролики собирают миллионы просмотров, а сами они активно делятся своими взглядами на жизнь в соцсетях.

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