Международный уголовный суд может начать расследование событий на Украине

Международный уголовный суд (МУС) заявил о готовности начать расследование преступлений, которые были совершены на Украине на фоне ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении прокурора суда Фату Бенсуды.

— По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены, — говорится в заявлении.

По её словам, речь идёт о целом ряде военных преступлений и преступлений против человечности, которые были совершены на территории страны в ходе боевых действий и во время содержания людей под стражей.

Бенсуда также отметила, что основанием для расследования стало "бездействие компетентных органов Украины и (или) РФ" в отношении лиц и деяний, которые выявила прокуратура МУС, и то, что национальная судебная система отсутствует на территории, которая находится под контролем другой страны.

Добавим, что изучение ситуации на Украине было инициировано 24 апреля 2014 года после специального заседания правительства Незалежной о признании юрисдикции суда на период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.