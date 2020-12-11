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На Урале водитель скорой с 37-летним стажем сбил пешехода и отвёз его в больницу. Он не заметил красный свет

Любопытно, что за все годы у него было всего лишь два штрафа.

11 декабря 2020, 22:57

Фото © Pixabay

В Свердловской области водитель скорой помощи сбил пешехода, после чего доставил его в местную больницу. Подробности случившегося сообщает портал Е1.ru.

Инцидент произошёл днём 11 декабря в Среднеуральске на Советской улице. В публикации отмечается, что пострадавший в момент аварии переходил дорогу на зелёный сигнал светофора по пешеходному переходу.

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Водитель и фельдшер госпитализированы.

По словам водителя скорой, он просто не заметил красного сигнала, в результате чего и сбил 61-летнего местного жителя. При этом он ехал со скоростью 30 км/ч в правом ряду. Сразу после происшествия он погрузил пешехода в машину и отвёз в местную больницу. Там у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Добавим, что стаж водителя скорой составляет 37 лет. За всё это время его штрафовали лишь два раза.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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