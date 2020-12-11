На Урале водитель скорой с 37-летним стажем сбил пешехода и отвёз его в больницу. Он не заметил красный свет
Любопытно, что за все годы у него было всего лишь два штрафа.
Фото © Pixabay
В Свердловской области водитель скорой помощи сбил пешехода, после чего доставил его в местную больницу. Подробности случившегося сообщает портал Е1.ru.
Инцидент произошёл днём 11 декабря в Среднеуральске на Советской улице. В публикации отмечается, что пострадавший в момент аварии переходил дорогу на зелёный сигнал светофора по пешеходному переходу.
В Москве скорая перевернулась после столкновения с несколькими авто, есть пострадавшие — видео момента ДТПВодитель и фельдшер госпитализированы.
По словам водителя скорой, он просто не заметил красного сигнала, в результате чего и сбил 61-летнего местного жителя. При этом он ехал со скоростью 30 км/ч в правом ряду. Сразу после происшествия он погрузил пешехода в машину и отвёз в местную больницу. Там у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Добавим, что стаж водителя скорой составляет 37 лет. За всё это время его штрафовали лишь два раза.
Выбор редакции
Житель Сургута пошёл под суд за публикацию видео с Гитлером для дипломной работы
На Урале мать "девочки из шкафа" вернулась из психушки домой
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Комментариев: 0