"Адекватный, приветливый". Соседи рассказали о москвиче, выбросившем пятилетнюю дочь из окна

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Уборщик мусорных контейнеров Сергей рассказал Лайфу о семье 39-летнего москвича, который выбросил пятилетнюю дочь из окна 18-го этажа, после чего покончил с собой.

Как сообщил нам Сергей, семья мужчины вполне положительная, непьющая, и никаких изменений в поведении этих людей им замечено не было. По его словам, они проживали в квартире на проспекте Мира уже около семи лет. При этом, как отметил собеседник, сам погибший всегда вёл себя приветливо с окружающими.

— Мужчина вёл себя хорошо, со всеми здоровался, я это знаю. Он адекватный, не было никаких изменений. Я даже не знаю, что произошло, что с ним могло случиться. Положительный человек, непьющий, некурящий, — сказал Сергей.

Тем временем в прокуратуре столицы сообщили, что семья мужчины и пятилетней девочки, чьи тела были найдены в Москве, испытывала материальные трудности. По предварительной информации, оба родителя ребёнка не работали.

Ранее Лайф уже писал о том, что в Москве на проспекте Мира обнаружили тела 39-летнего мужчины и его маленькой дочери. Как сообщил нам источник в экстренных службах, отец выбросил девочку из окна квартиры на 18-м этаже, после чего свёл счёты с жизнью.