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"Продержался довольно долго". Вдова назвала причину смерти Валентина Гафта

Актёр ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

12 декабря 2020, 09:30
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<p>Валентин Гафт. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Валентин Гафт. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер из-за инсульта. Об этом сообщила его вдова Ольга Остроумова.

Инсульт был у него. 85 лет, вот это последствия инсульта. Он продержался довольно долго после инсульта. Мы его продержали, — цитирует её Пятый канал.

Стало известно, где и когда пройдёт прощание с Валентином Гафтом

Стало известно, где и когда пройдёт прощание с Валентином Гафтом

Актёр умер на 86-м году жизни.

Напомним, о смерти актёра стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 85 лет. В августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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