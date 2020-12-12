"Продержался довольно долго". Вдова назвала причину смерти Валентина Гафта
Актёр ушёл из жизни в возрасте 85 лет.
Валентин Гафт. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер из-за инсульта. Об этом сообщила его вдова Ольга Остроумова.
— Инсульт был у него. 85 лет, вот это последствия инсульта. Он продержался довольно долго после инсульта. Мы его продержали, — цитирует её Пятый канал.
Напомним, о смерти актёра стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 85 лет. В августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.
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