"Продержался довольно долго". Вдова назвала причину смерти Валентина Гафта

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер из-за инсульта. Об этом сообщила его вдова Ольга Остроумова.

— Инсульт был у него. 85 лет, вот это последствия инсульта. Он продержался довольно долго после инсульта. Мы его продержали, — цитирует её Пятый канал.

Напомним, о смерти актёра стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 85 лет. В августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.