В Сети продают ещё одну визитку Путина и его фото с Кучмой
За каждый лот придётся выложить по полмиллиона рублей.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский
В Интернете выставили на продажу ещё одну визитку президента РФ Владимира Путина времён его работы в мэрии Санкт-Петербурга и фотографию российского лидера с экс-главой Украины Леонидом Кучмой с автографами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что каждый лот можно приобрести за полмиллиона рублей. Так, автор объявления о продаже визитки указал, что она из частной коллекции. Он рассказал агентству, что решил продать её, так как узнал из новостей о ценности подобных карточек. Цену указал также ориентируясь на прошлые похожие сообщения, но готов уступить лот за 400–450 тысяч.
Попросивший у Путина гражданство волонтёр-итальянец получил паспорт РФС просьбой к главе государства Дзанетти обратился ровно неделю назад.
Фотография Путина и Кучмы с их автографами также продаётся за полмиллиона рублей. На снимке политики запечатлены на борту гвардейского ракетного крейсера "Москва" во время встречи с моряками. Объявление разместила женщина, муж которой служил на корабле. Такую высокую стоимость лота автор публикации объяснила его редкостью, ведь "не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале".
Стоит отметить, что ранее в Сети уже продавали визитки главы государства. Они принадлежали Путину, когда он занимал должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов и председателя комитета внешних связей при мэре Ленинграда.
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