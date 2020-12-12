В Сети продают ещё одну визитку Путина и его фото с Кучмой

В Интернете выставили на продажу ещё одну визитку президента РФ Владимира Путина времён его работы в мэрии Санкт-Петербурга и фотографию российского лидера с экс-главой Украины Леонидом Кучмой с автографами. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что каждый лот можно приобрести за полмиллиона рублей. Так, автор объявления о продаже визитки указал, что она из частной коллекции. Он рассказал агентству, что решил продать её, так как узнал из новостей о ценности подобных карточек. Цену указал также ориентируясь на прошлые похожие сообщения, но готов уступить лот за 400–450 тысяч.

Фотография Путина и Кучмы с их автографами также продаётся за полмиллиона рублей. На снимке политики запечатлены на борту гвардейского ракетного крейсера "Москва" во время встречи с моряками. Объявление разместила женщина, муж которой служил на корабле. Такую высокую стоимость лота автор публикации объяснила его редкостью, ведь "не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале".

Стоит отметить, что ранее в Сети уже продавали визитки главы государства. Они принадлежали Путину, когда он занимал должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов и председателя комитета внешних связей при мэре Ленинграда.