Иммунолог раскрыл, как перенести коронавирус в лёгкой форме

Для укрепления иммунитета также имеет значение употребление витаминов, очень важный фактор — здоровый сон. Важно избегать и стрессовых ситуаций, стараться меньше смотреть телевизор. И, конечно, если заболели, нужно чётко выполнять инструкции врача, держать под контролем хронические заболевания, что также поможет избежать тяжёлых форм коронавирусной инфекции

Александр Караулов Иммунолог, академик РАН