Иммунолог раскрыл, как перенести коронавирус в лёгкой форме
Необходимо работать над иммунитетом.
Вирус способен навредить организму человека, если иммунитет не натренирован должным образом. Об этом в беседе с "Аргументами и фактами" рассказал иммунолог, академик РАН Александр Караулов.
Для укрепления иммунитета также имеет значение употребление витаминов, очень важный фактор — здоровый сон. Важно избегать и стрессовых ситуаций, стараться меньше смотреть телевизор. И, конечно, если заболели, нужно чётко выполнять инструкции врача, держать под контролем хронические заболевания, что также поможет избежать тяжёлых форм коронавирусной инфекции
Он отметил, что поддерживает вакцинацию против респираторных заболеваний и умеренное использование препаратов с иммуномодулирующей активностью.
Доктор Комаровский рассказал, как вернуть иммунитет после антибиотиковОдним из важных пунктов является отказ от сладких газированных напитков.
Ранее Лайф писал, что, по словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, коронавирусная инфекция не может приобрести устойчивость к воздействию антител иммунной системы человека.
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