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В России выявили ещё более 28 тысяч случаев коронавируса

За сутки от CoViD-19 удалось выздороветь 26 118 пациентам.

12 декабря 2020, 08:04

Фото © Pixabay

В России за прошедшие 24 часа зафиксировали 28 137 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что 18,4% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.

  • Фото © стопкоронавирус.рф
    Фото © стопкоронавирус.рф
  • Фото © стопкоронавирус.рф
    Фото © стопкоронавирус.рф
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © стопкоронавирус.рф

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Лидерами по количеству новых случаев стали Москва (+6622), Санкт-Петербург (+3776), Подмосковье (+1393), Нижегородская область (+501) и Республика Карелия (+428).

Стоит отметить, что полностью побороть болезнь за минувшие сутки удалось 26 118 пациентам, общее число выздоровевших от CoViD-19 россиян достигло 2 085 958. За всё время в России зарегистрировали 2 625 848 случаев коронавируса, из которых 46 453 закончились летальным исходом. При этом 560 пациентов умерли за последние 24 часа.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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