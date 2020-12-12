В России выявили ещё более 28 тысяч случаев коронавируса
За сутки от CoViD-19 удалось выздороветь 26 118 пациентам.
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В России за прошедшие 24 часа зафиксировали 28 137 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что 18,4% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.
Лидерами по количеству новых случаев стали Москва (+6622), Санкт-Петербург (+3776), Подмосковье (+1393), Нижегородская область (+501) и Республика Карелия (+428).
Стоит отметить, что полностью побороть болезнь за минувшие сутки удалось 26 118 пациентам, общее число выздоровевших от CoViD-19 россиян достигло 2 085 958. За всё время в России зарегистрировали 2 625 848 случаев коронавируса, из которых 46 453 закончились летальным исходом. При этом 560 пациентов умерли за последние 24 часа.
Врач назвал условие, при котором коронавирус сокращает продолжительность жизни пациентаВ основном это касается заболевших в возрасте от 40 до 60 лет.
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