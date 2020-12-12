В России выявили ещё более 28 тысяч случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа зафиксировали 28 137 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что 18,4% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.

Стоит отметить, что полностью побороть болезнь за минувшие сутки удалось 26 118 пациентам, общее число выздоровевших от CoViD-19 россиян достигло 2 085 958. За всё время в России зарегистрировали 2 625 848 случаев коронавируса, из которых 46 453 закончились летальным исходом. При этом 560 пациентов умерли за последние 24 часа.