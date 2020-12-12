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Стало известно, где и когда пройдёт прощание с Валентином Гафтом

Актёр умер на 86-м году жизни.

12 декабря 2020, 09:13
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<p>Валентин Гафт. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Валентин Гафт. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом пройдёт в театре "Современник", где артист трудился с 1969 года, 15 декабря. Об этом Лайфу рассказала вдова деятеля культуры Ольга Остроумова.

В этот же день планируются похороны актёра, сообщил ТАСС источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких Гафта. По словам собеседника агентства, артиста похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

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Ему было 77 лет.

Напомним, о смерти актёра стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 85 лет. В августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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