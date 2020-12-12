Стало известно, где и когда пройдёт прощание с Валентином Гафтом

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом пройдёт в театре "Современник", где артист трудился с 1969 года, 15 декабря. Об этом Лайфу рассказала вдова деятеля культуры Ольга Остроумова.

В этот же день планируются похороны актёра, сообщил ТАСС источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких Гафта. По словам собеседника агентства, артиста похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, о смерти актёра стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 85 лет. В августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.