Стало известно, где и когда пройдёт прощание с Валентином Гафтом
Актёр умер на 86-м году жизни.
Валентин Гафт. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом пройдёт в театре "Современник", где артист трудился с 1969 года, 15 декабря. Об этом Лайфу рассказала вдова деятеля культуры Ольга Остроумова.
В этот же день планируются похороны актёра, сообщил ТАСС источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких Гафта. По словам собеседника агентства, артиста похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.
Напомним, о смерти актёра стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 85 лет. В августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.
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