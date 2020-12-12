Француз выиграл в лотерею рекордные 200 миллионов евро
Джекпот стал крупнейшим за всю историю существования EuroMillions.
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Житель Франции сорвал рекордный куш в лотерее EuroMillions и стал обладателем 200 миллионов евро — самый большой выигрыш для страны и за всю историю существования этой игры в Европе, сообщается на официальном сайте лотереи.
Известно, что предыдущий европейский рекорд установил житель Великобритании в 2019 году — он выиграл около 190 миллионов евро. До этого крупнейший выигрыш во Франции составил 170 миллионов евро в 2012 году.
Первая лотерея EuroMillions прошла 13 февраля 2004 года во Франции, Испании и Великобритании. В октябре того же года к игре присоединились ещё шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Кстати, выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит 2,5 евро. Суммарно участниками розыгрышей являются около 200 миллионов человек по всему миру.
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