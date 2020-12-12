На Урале мать "девочки из шкафа" вернулась из психушки домой
Женщина и её близкие попытаются оформить опекунство над малышкой.
Фото © LIFE
Жительница Свердловской области, которая полгода морила голодом свою маленькую дочь в шкафу, по решению суда вернулась домой. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Екатеринбург".
Отмечается, что в отношении женщины принята мера пресечения в виде запрета определённых действий, при этом следователи настаивали на домашнем аресте. До этого горе-мать находилась в психиатрическом стационаре, где её проверяли на вменяемость. Экспертиза ещё не завершена.
— Она сейчас с нами. О тех событиях мы её не спрашиваем, говорить о них не можем, так как идёт следствие, — рассказала мама женщины.
Она также отметила, что позже семья будет пытаться оформить опекунство над малышкой.
В полгода весит как месячный малыш. На Урале показали, как выглядит "девочка из шкафа", которую мать морила голодомРебёнок ведёт себя очень активно и любознательно.
Лайф ранее рассказывал об этой шокирующей истории. Напомним, в городе Карпинске женщины нашли истощённого ребёнка в шкафу у подруги во время вечеринки. Сама горе-мать заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Впоследствии выяснилось, что о девочке тайком заботился её старший брат.
Отец отрёкся от девочки, которую мать полгода морила голодом в шкафуВ свидетельстве о рождении крохи стоят прочерки, её родители официально не установлены.
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