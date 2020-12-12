На Урале мать "девочки из шкафа" вернулась из психушки домой

Жительница Свердловской области, которая полгода морила голодом свою маленькую дочь в шкафу, по решению суда вернулась домой. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Екатеринбург".

Отмечается, что в отношении женщины принята мера пресечения в виде запрета определённых действий, при этом следователи настаивали на домашнем аресте. До этого горе-мать находилась в психиатрическом стационаре, где её проверяли на вменяемость. Экспертиза ещё не завершена.

— Она сейчас с нами. О тех событиях мы её не спрашиваем, говорить о них не можем, так как идёт следствие, — рассказала мама женщины.

Она также отметила, что позже семья будет пытаться оформить опекунство над малышкой.

Лайф ранее рассказывал об этой шокирующей истории. Напомним, в городе Карпинске женщины нашли истощённого ребёнка в шкафу у подруги во время вечеринки. Сама горе-мать заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Впоследствии выяснилось, что о девочке тайком заботился её старший брат.