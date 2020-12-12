Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, утверждающий состав рабочей группы по мониторингу цен на социально значимые товары. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Так, в группу вошли главы Минфина, Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, ФАС, ФНС, Росстата, Россельхознадзора, а также первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. Помимо них в состав были включены помощник председателя правительства Игорь Артемьев, замглавы аппарата правительства Алексей Уваров, а также руководитель Департамента экономразвития и финансов кабмина Василий Толоко.

Напомним, на рост цен на продукты несколько дней назад обратил внимание президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот процесс никак не связан с пандемией коронавируса. После этого премьер Михаил Мишустин распорядился разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также поручил подготовить соответствующие нормативно-правовые акты.