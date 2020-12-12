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Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами

Ранее внимание на их рост обратил президент России Владимир Путин.

12 декабря 2020, 08:11

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, утверждающий состав рабочей группы по мониторингу цен на социально значимые товары. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Так, в группу вошли главы Минфина, Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, ФАС, ФНС, Росстата, Россельхознадзора, а также первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. Помимо них в состав были включены помощник председателя правительства Игорь Артемьев, замглавы аппарата правительства Алексей Уваров, а также руководитель Департамента экономразвития и финансов кабмина Василий Толоко.

"Пустили на самотёк". Мишустин назвал ответственных за рост цен на продукты

"Пустили на самотёк". Мишустин назвал ответственных за рост цен на продукты

Он призвал производителей и торговые сети разобраться с формированием стоимости. А чиновникам нужно вспомнить о своих прямых обязанностях.

Напомним, на рост цен на продукты несколько дней назад обратил внимание президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот процесс никак не связан с пандемией коронавируса. После этого премьер Михаил Мишустин распорядился разработать список мер по сдерживанию роста цен, а также поручил подготовить соответствующие нормативно-правовые акты.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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