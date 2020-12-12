Умер Валентин Гафт

Умер актёр Валентин Гафт, ему было 85 лет. О смерти сообщила его супруга Ольга Остроумова, передаёт ТАСС.

— Да, его не стало. Это сегодня произошло, — сказала народная артистка РФ.

С 1969 года Валентин Гафт был ведущим артистом театра "Современник". Он сыграл множество ролей, среди которых Пётр Адуев в спектакле "Обыкновенная история" (1970) по Ивану Гончарову, Гусев в постановке "Валентин и Валентина" по Михаилу Рощину (1971), Генрих IV в одноимённом спектакле по трагедии Луиджи Пиранделло (1978).

На счету народного артиста РСФСР много ролей и в кино. Одни из лучших его работ — в фильмах режиссёра Эльдара Рязанова. Гафт сыграл в комедии "Гараж", трагикомедии "О бедном гусаре замолвите слово…", в фильме "Забытая мелодия для флейты", а в 2006 году снялся в фильме-мюзикле "Карнавальная ночь — 2, или Пятьдесят лет спустя".

Напомним, в августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.