Умер Валентин Гафт
Ранее артист перенёс инсульт.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Умер актёр Валентин Гафт, ему было 85 лет. О смерти сообщила его супруга Ольга Остроумова, передаёт ТАСС.
— Да, его не стало. Это сегодня произошло, — сказала народная артистка РФ.
С 1969 года Валентин Гафт был ведущим артистом театра "Современник". Он сыграл множество ролей, среди которых Пётр Адуев в спектакле "Обыкновенная история" (1970) по Ивану Гончарову, Гусев в постановке "Валентин и Валентина" по Михаилу Рощину (1971), Генрих IV в одноимённом спектакле по трагедии Луиджи Пиранделло (1978).
На счету народного артиста РСФСР много ролей и в кино. Одни из лучших его работ — в фильмах режиссёра Эльдара Рязанова. Гафт сыграл в комедии "Гараж", трагикомедии "О бедном гусаре замолвите слово…", в фильме "Забытая мелодия для флейты", а в 2006 году снялся в фильме-мюзикле "Карнавальная ночь — 2, или Пятьдесят лет спустя".
Культовый южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер от коронавирусаДеятель искусства является обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета".
Напомним, в августе 2019 года Гафт попал в больницу с инсультом. После этого артиста частично парализовало.
Выбор редакции
Собянин — о Гафте: Большой актёр, великий мастер
Михалков — о Гафте: Валя незаменим
Подлодка "Владимир Мономах" впервые выполнила пуск четырёх ракет "Булава"
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Комментариев: 0