Попросивший у Путина гражданство волонтёр-итальянец получил паспорт РФ

Итальянский волонтёр Валерио Дзанетти из Красноярска, который попросил у президента России Владимира Путина гражданство, получил паспорт Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, в городе Красноярске волонтёр из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие прошло с участием губернатора Красноярского края Александра Усса, а паспорт Дзанетти получил из рук начальника регионального главка МВД РФ Александра Речицкого после того, как принёс присягу гражданина России.

Волонтёр поблагодарил Путина, органы власти и сотрудников полиции, которые оперативно оказали ему помощь в осуществлении мечты.

Напомним, с просьбой к российскому лидеру Дзанетти обратился ровно неделю назад, 5 декабря, во время видеоконференции с финалистами конкурса "Доброволец России".