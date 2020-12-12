Попросивший у Путина гражданство волонтёр-итальянец получил паспорт РФ
С просьбой к главе государства Дзанетти обратился ровно неделю назад.
Валерио Дзанетти. Фото © МВД РФ
Итальянский волонтёр Валерио Дзанетти из Красноярска, который попросил у президента России Владимира Путина гражданство, получил паспорт Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
— Сегодня, в День Конституции Российской Федерации, в городе Красноярске волонтёр из Италии Валерио Дзанетти принял российское гражданство, — говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие прошло с участием губернатора Красноярского края Александра Усса, а паспорт Дзанетти получил из рук начальника регионального главка МВД РФ Александра Речицкого после того, как принёс присягу гражданина России.
Путин поддержал идею об ответственности за дискриминацию россиян за рубежомАвтором инициативы выступил исполнительный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Волонтёр поблагодарил Путина, органы власти и сотрудников полиции, которые оперативно оказали ему помощь в осуществлении мечты.
Напомним, с просьбой к российскому лидеру Дзанетти обратился ровно неделю назад, 5 декабря, во время видеоконференции с финалистами конкурса "Доброволец России".
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