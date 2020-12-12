Карьера, здоровье и гаджеты. В Великом Устюге рассказали, что чаще всего просят у Деда Мороза
На адрес зимнего волшебника в этом году пришло почти четыре миллиона писем.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Чуть меньше трёх недель осталось до Нового года, в связи с чем многие россияне традиционно начинают писать заветные письма в Великий Устюг. Кто-то желает крепкого здоровья, кто-то — успешную карьеру. Дети же неизменно просят на праздник новые игрушки и гаджеты. Обо всём этом рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
— Заветные желания почти не изменились. Всегда и все дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, часто просят ролики, книжки, кукол, роботов. Взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и своим родным, — цитирует РИА "Новости".
Минздрав рассчитал рекомендуемую дозу шампанского на Новый год. И мы не хотим в это веритьИгристое противопоказано людям с поражениями печени, желудочно-кишечного тракта, нарушениями центральной нервной системы и психическими заболеваниями. Всем остальным — можно, но... всего один бокал.
В пресс-службе отметили, что письма на адрес Деда Мороза приходят весь год, однако ближе к празднику их становится значительно больше. Так, на сегодняшний день хранителю Нового года написало уже около четырёх миллионов человек.
Ранее Лайф рассказывал, что в Казани появился новогодний автобус, которым управляет водитель, переодетый в Деда Мороза.
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