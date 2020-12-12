Карьера, здоровье и гаджеты. В Великом Устюге рассказали, что чаще всего просят у Деда Мороза

Чуть меньше трёх недель осталось до Нового года, в связи с чем многие россияне традиционно начинают писать заветные письма в Великий Устюг. Кто-то желает крепкого здоровья, кто-то — успешную карьеру. Дети же неизменно просят на праздник новые игрушки и гаджеты. Обо всём этом рассказали в пресс-службе Деда Мороза.

— Заветные желания почти не изменились. Всегда и все дети мечтают о новых игрушках, гаджетах, конструкторах, часто просят ролики, книжки, кукол, роботов. Взрослые хотят хорошую работу, семью и крепкое здоровье себе и своим родным, — цитирует РИА "Новости".

В пресс-службе отметили, что письма на адрес Деда Мороза приходят весь год, однако ближе к празднику их становится значительно больше. Так, на сегодняшний день хранителю Нового года написало уже около четырёх миллионов человек.

Ранее Лайф рассказывал, что в Казани появился новогодний автобус, которым управляет водитель, переодетый в Деда Мороза.