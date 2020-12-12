Аниматор в костюме Санта-Клауса случайно принял участие в полицейской спецоперации — видео
Рождественский волшебник бросился на помощь своему помощнику эльфу, который оказался правоохранителем под прикрытием.
Proof Santa does know who’s been naughty and nice. Watch Santa and his elf in action only @NBCLA at 5pm tonight pic.twitter.com/eqVJYoO33b— Kim Baldonado (@KimNBCLA) December 12, 2020
В американском городке Риверсайд, пригород Лос-Анджелеса, уличный аниматор в костюме Санта-Клауса совершенно случайно стал участником полицейской операции по задержанию воров. Об этом сообщает телеканал NBC.
— Мы работали в магазине, опознали воров. Когда они разделились, Санта пришёл на помощь, чтобы задержать их, — рассказал журналистам офицер Пол Миранда.
По его словам, когда магазинные воры поняли, что за ними пришла полиция, то они бросились врассыпную. В этот момент на месте находились всего два офицера, а преступников было трое. Однако один из стражей порядка был под прикрытием и присматривал за торговой точкой в костюме рождественского эльфа.
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Соответственно, когда полицейский-эльф бросился на задержание, Санта, судя по всему, решил не отставать от своего помощника и тоже скрутить преступника. В конечном итоге удалось связать троих подозреваемых, четвёртый скрылся на автомобиле, но, как заявили в полиции, его личность уже установлена.
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