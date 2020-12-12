Аниматор в костюме Санта-Клауса случайно принял участие в полицейской спецоперации — видео

Proof Santa does know who’s been naughty and nice. Watch Santa and his elf in action only ⁦@NBCLA⁩ at 5pm tonight pic.twitter.com/eqVJYoO33b — Kim Baldonado (@KimNBCLA) December 12, 2020

В американском городке Риверсайд, пригород Лос-Анджелеса, уличный аниматор в костюме Санта-Клауса совершенно случайно стал участником полицейской операции по задержанию воров. Об этом сообщает телеканал NBC.

— Мы работали в магазине, опознали воров. Когда они разделились, Санта пришёл на помощь, чтобы задержать их, — рассказал журналистам офицер Пол Миранда.

По его словам, когда магазинные воры поняли, что за ними пришла полиция, то они бросились врассыпную. В этот момент на месте находились всего два офицера, а преступников было трое. Однако один из стражей порядка был под прикрытием и присматривал за торговой точкой в костюме рождественского эльфа.

Соответственно, когда полицейский-эльф бросился на задержание, Санта, судя по всему, решил не отставать от своего помощника и тоже скрутить преступника. В конечном итоге удалось связать троих подозреваемых, четвёртый скрылся на автомобиле, но, как заявили в полиции, его личность уже установлена.

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