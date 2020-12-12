США могут лишиться одного штата

В палате представителей Техаса захотели вывести штат из состава США. С такой идеей выступил республиканец Кайл Бидерманн, слова которого передаёт Fox News.

— Я обязуюсь подать законопроект, который позволит провести техасцам референдум с целью утверждения штата Техас в качестве независимого государства, — написал он в "Твиттере".

Бидерманн отметил, что его намерение вызвано тем, что федеральное правительство страны больше не представляет ценности для жителей штата. Он также подчеркнул, что его законопроект полностью согласуется с одним из разделов конституции штата, согласно которому "вся политическая власть присуща народу, все свободные правительства основаны на его власти и учреждены для его блага".

Отмечается, что жители штата согласны с республиканской формой правления, а выход из состава США поддерживает националистическое движение Техаса. Кроме того, подобный запрос поступал в местный законодательный орган уже сотни раз.

Ранее Лайф сообщал, что генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал иск в Верховный суд США с требованием признать недействительными итоги президентских выборов, однако он был отклонён.