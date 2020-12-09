Байден выбрал создателя "сирийских Рэмбо": что пишут американские СМИ о будущем министре обороны Ллойде Остине?

Будущему президенту США Джозефу Байдену наконец удалось решить один из важнейших кадровых вопросов и определиться с кандидатом на пост министра обороны. Помимо военно-политического в этом деле был и серьёзный идеологический подтекст: выбирали между возможной первой женщиной в должности главы Пентагона (Мишель Флурной, которая могла занять её несколько лет назад при Обаме и сейчас совершала новый подход к снаряду) и первым афроамериканцем — Ллойдом Остином. В итоге Мишель Флурной опять не свезло — Джозеф Байден выбрал афроамериканца.

Конечно, не только из-за цвета кожи, а из-за больших заслуг, а также системности кандидата. Ллойд Остин такой же нестандартный афроамериканец, каким был Барак Обама, — оба они далеки от беснующихся на улице мародёров и живущих в гетто безработных деклассированных элементов. Генерал Остин закончил элитную академию Вест-Пойнт, возглавлял военные операции в Ираке и затем встал во главе Центрального командования США (отвечающего за весь Ближний Восток). "Он обычно оставался в тени, но именно ему приписывают разработку плана по уничтожению Исламского государства", — говорит корреспондент Национального общественного радио США в Белом доме Франко Ордоньез. Однако "Голос Америки" напоминает и о другом достижении генерала — знаменитой программе обучения сирийских террористов из числа "оппозиции". Как потом шутили многие эксперты, эта программа выпустила настоящих Рэмбо. А как иначе можно оценить проект стоимостью 500 миллионов долларов, по итогам которого было обучено 54 человека и из них лишь четверо годились к боевым действиям?

Однако сей позорный факт большинство СМИ стараются не вспоминать, ведь коррупция, как известно любому приличному либеральному журналисту, является уделом второсортных стран, а в Пентагоне сидят сплошь патриоты и бессребреники. Ну а то, что эти бессребреники курсируют между госслужбой и работой в частных оборонных компаниях, как, например, тот же Ллойд Остин, который после отставки пошёл работать в оружейную фирму Raytheon (производящую ставшие знаменитыми в России противотанковые ракеты "Джавелин"), так это просто смена рода деятельности. А то, что Raytheon, скорее всего, теперь будет получать новые вкусные контракты от Пентагона, всего лишь совпадение.

Правда, на пути взаимовыгодного сотрудничества генерала, компании и госведомства оказался американский закон. Дело в том, что Ллойд Остин ушёл в отставку четыре года назад, тогда как по правилам для занятия поста министра обороны он должен находиться на гражданке минимум семь лет. Да, закон можно обойти через специальное разрешение Конгресса, но его за последние семьдесят лет выдавали лишь дважды (Джеймсу Мэттису в 2017 году, а до него в 1950 году — Джорджу Маршаллу). И оба случая были экстренными — Маршалла назначили для ведения Корейской войны и сдерживания СССР, а Мэттиса — для контроля за авантюрным Трампом.

Казалось бы, у генерала с таким послужным списком и таким цветом кожи не должно быть проблем с тем, чтобы получить третье по счёту разрешение. Однако некоторые члены конгресса — причём даже демократы — выступают против этой идеи. "Я очень уважаю генерала Ллойда Остина… но выбор ещё одного генерала, недавно вышедшего в отставку, на роль, которая предназначена для гражданского лица, просто неуместен. Должность министра обороны специально придумана для обеспечения гражданского надзора за вооружёнными силами", — говорит конгрессмен Элисса Слоткин. Эту же точку зрения поддерживает ряд журналистов — в частности в либеральном издании The Atlantic. "На должность министра обороны нужно ставить человека с большим опытом и взглядами, сформировавшимися в гражданской жизни, а не того, кто является продуктом всепоглощающего учреждения (Пентагона. — Прим. Лайфа)", — пишет журналист Элиот Коэн в статье под заголовком "Это не работа для генерала". А Wall Street Journal даже называет должность главы Пентагона не министром обороны, а "генералом обороны".

И генерал в данном случае не тот, кто летит с шашкой наголо, а тот, кто не разбирается в политике и не участвует в системе сдержек и противовесов внутри администрации. "Сослуживцы считали генерала Остина тихим, интровертом, не высовывающимся. И эти качества сослужили ему хорошую службу как военному командиру. И сослужат плохую в должности министра обороны", — считает The Washington Post. "Мы опасаемся, что генерал Остин (и вместе с ним Пентагон) не будет участвовать в политических дебатах среди конфидентов Байдена, которые будут руководить Советом национальной безопасности и Государственным департаментом", — пишет The Wall Street Journal. Между тем обычно именно американские генералы (понимающие, что война — это не компьютерная игра) осаживают чрезмерно зарвавшихся в своих планах гражданских политиков.

Сможет ли Остин укротить рвущихся сдерживать Россию любой ценой госсекретаря Энтони Блинкена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана? Если сможет, то ему можно простить и сирийских Рэмбо, и контракты для Raytheon (даже если они пойдут на Украину). Но если не сможет, то, наверное, недолго задержится на своём посту.