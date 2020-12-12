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Категорий: 17

Верховный суд США отклонил иск Техаса о признании недействительными итогов президентских выборов

Стоит отметить, что именно он мог поставить под вопрос победу демократа Джо Байдена.

12 декабря 2020, 01:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора штата Техас Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов президента страны. Об этом говорится в обнародованном постановлении инстанции.

Как указывается в документе, Техас не смог юридически обосновать претензии к четырём колеблющимся штатам на предмет того, как в них проходило голосование. Речь о Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане.

17 штатов поддержали иск Техаса с требованием признать недействительными итоги выборов президента США

17 штатов поддержали иск Техаса с требованием признать недействительными итоги выборов президента США

Власти не хотят, чтобы их голоса были нивелированы мошенническими выборами в других штатах.

В случае удовлетворения иска были бы оспорены 60 голосов выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.

Ранее Лайф сообщал, что генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал иск в Верховный суд США с требованием признать недействительными итоги президентских выборов.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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