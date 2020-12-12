Верховный суд США отклонил иск Техаса о признании недействительными итогов президентских выборов

Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора штата Техас Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов президента страны. Об этом говорится в обнародованном постановлении инстанции.

Как указывается в документе, Техас не смог юридически обосновать претензии к четырём колеблющимся штатам на предмет того, как в них проходило голосование. Речь о Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане.

В случае удовлетворения иска были бы оспорены 60 голосов выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.

Ранее Лайф сообщал, что генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал иск в Верховный суд США с требованием признать недействительными итоги президентских выборов.